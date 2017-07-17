В Оренбургской области сгорела многодетная семья

В Оренбургской области при пожаре погибли пять человек, в том числе трое малолетних детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Возгорание произошло в жилом доме в поселке Колтубановский Бузулукского района утром в понедельник, 17 июля.

После тушения были обнаружены тела 29-летнего мужчины, 25-летней женщины и троих детей в возрасте трех лет, одного года и двух недель.

Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Проводится осмотр места происшествия. «Будут назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы», — отмечается в сообщении.

По данным РЕН ТВ, площадь пожара достигала 10 квадратных метров.

В связи со случившемся областная прокуратура, согласно информации на ее сайте, даст оценку «качеству работы органов местного самоуправления и контролирующих органов по предупреждению и профилактике пожаров и иных чрезвычайных ситуаций». Указывается также, что по факту гибели семьи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.