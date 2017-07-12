В Алтайском крае при пожаре погибли трое детей

В селе Шелаболиха Алтайского края при пожаре в частном доме погибли трое детей. Об этом в среду, 12 июля, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в деревянном доме поступило на пульт дежурного в районе 02.00 по местному времени. Прибывшие на место пожарные застали полностью охваченное огнем строение.

Как выяснилось позднее, в доме находились трое несовершеннолетних. Вероятнее всего, они погибли, надышавшись продуктами горения.

На месте ЧП работают следователи. Эксперты предполагают, что причиной возгорания стали неправильно установленное электрооборудование или неосторожность при курении.

29 мая в результате пожара в Тюменской области погибла семья из четырех человек, в том числе трое детей, еще одного пострадавшего увезли с места происшествия в больницу. На тушении огня были задействованы 23 человека и 11 единиц техники.

22 апреля в Ижевске в результате пожара погибли четыре человека — пожилая пара и двое их внуков в возрасте около 10 лет. В тот же день при пожаре в частном жилом доме в Томской области погибли трое.

