Три человека погибли во время пожара под Томском

В результате пожара в жилом доме в селе Зырянском Зырянского района Томской области погибли три человека. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

ЧП произошло вечером 21 апреля, загорелся одноэтажный частный бревенчатый дом. «При тушении пожара спасателями МЧС были обнаружены тела трех человек — мужчины, женщины, пол третьего погибшего устанавливается», — сказано в публикации.

В настоящее время следователи проводят по факту случившегося проверка, выясняют обстоятельства инцидента.

В ночь на 15 апреля в Оренбургской области произошло два пожара, повлекшие гибель людей. При тушении возгорания в жилом доме в поселке Новосаринский городского округа Кувандыский были найдены тела трех взрослых (женщины и двоих мужчин) и одного ребенка семи лет. Второй инцидент произошел в Южном переулке в селе Кваркено. Когда горение было ликвидировано, на месте пожара обнаружили тела четырех человек: по предварительным данным, это трое мужчин 55, 54 и 46 лет и женщина 48 лет.