После пожара в подмосковных Котельниках нашли тела двух человек

Обстоятельства смерти двух мужчин в примыкающем к МКАД поселке Котельники, чьи тела были найдены после ликвидации пожара, устанавливают следователи управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области. Об этом в среду, 12 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Елена Фокина.

«В среду во время ликвидации пожара в частной постройке на Парковой улице поселка Котельники сотрудниками МЧС были обнаружены тела двоих мужчин. По заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти одного из них стали множественные ножевые ранения, тело второго погибшего сейчас осматривается», — рассказала Фокина.

Она уточнила, что в момент пожара в доме находился брат хозяина и его гость, житель Подмосковья. «Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". По основной версии, между хозяином и гостем вспыхнула ссора, переросшая в драку, в ходе которой хозяин нанес гостю несколько ударов ножом, но и сам получил травмы, из-за которых потерял сознание. Печь бани осталась без присмотра, что и послужило причиной пожара», — уточнила представитель подмосковного главка СКР.

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Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, особняк принадлежит пенсионеру МВД, уроженцу Северо-кавказского региона, постоянно зарегистрированному в Москве. В результате пожара сгорела баня, сам дом не пострадал. По предварительным данным, один из погибших — родной брат владельца дома, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, а второй — его знакомый, житель Щелковского района Подмосковья. На его теле эксперты насчитали восемь колото-резаных ранений.

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