В казанском Храме всех религий нашли три очага возгорания

Сотрудники главка МЧС России по Татарстану завершили осмотр здания Храма всех религий в Казани, где при пожаре 10 апреля погиб человек. Было выявлено три независимых очага возгорания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первый очаг находится в южной части строения справа от центрального входа — там нашли металлическую автомобильную канистру объемом 20 литров, покрытую копотью.

Во втором очаге в северной части здания нашли восемь небольших маслянистых пятен со следами термического воздействия. Третья точка возгорания — комната на втором этаже.

«Наиболее вероятной причиной пожара является занос источника открытого огня. Предварительная причина гибели человека — отравление токсичными продуктами горения при пожаре. Ущерб от пожара — устанавливается», — уточнили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 04:35 по местному времени 10 апреля. В 6:51 пламя удалось потушить. На месте возгорания нашли тело мужчины. В региональном управлении МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по факту инцидента по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Предварительная версия — поджог.