Россия
 

Тело мужчины нашли при тушении пожара в Храме всех религий в Казани

Перейти в «Мою Ленту»

В Казани в Храме всех религий произошел пожар. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщается на сайте МЧС России по республике Татарстан.

В тексте говорится, что сообщение поступило спасателям в 04:35 по местному времени. К ликвидации огня были привлечены 53 человека и 15 единиц техники.

«Интерфаксу» в пресс-службе ведомства сообщили, что в 6:51 пламя удалось потушить. На месте возгорания нашли тело мужчины. Других подробностей не приводится.

Храм всех религий построен в Казани как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций, в нем соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода, в общей сложности предусмотрены знаковые элементы культовых зданий 16 верований, в том числе культов исчезнувших цивилизаций. Религиозные службы и обряды в комплексе не отправляются.

В конце марта в цехе готовой продукции на пороховом заводе в Казани произошел пожар, Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. При тушении огня погиб сотрудник МЧС.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вину в московском пожаре с 17 жертвами возложили на руководителей типографии
Двое спасателей погибли при тушении пожара в Иваново
При пожаре в караоке-баре в Мьянме погибли 15 человек
При пожаре на пороховом заводе в Казани погиб сотрудник МЧС
Последние новости
Агентство сообщило о внезапном развороте авианосца ВМС США к берегам Южной Кореи
Хакер потребовал от жертв пройти японскую аниме-игру вместо выкупа
Тело мужчины нашли при тушении пожара в Храме всех религий в Казани
Источник рассказал о планах разрешить выращивать в России опийный мак
СМИ узнали о подготовленном Великобританией пакете антироссийских санкций
Пушков посоветовал Трампу трижды подумать перед введением санкций против России
Британец нашел в советском T-54 золотые слитки на 2,5 миллиона долларов
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:11 Сегодня

«Цена зависит от политической конъюнктуры»

Почему жизнь в России стоит копейки по сравнению с Европой
00:21 7 апреля 2017

В Москве двое мужчин получили огнестрельные ранения в ходе конфликта  

07:35 Сегодня

Источник рассказал о планах разрешить выращивать в России опийный мак

05:19 Сегодня

Пушков посоветовал Трампу трижды подумать перед введением санкций против России

 — 
01:00 Сегодня
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Психиатрическая беспомощность  

МОСЛЕНТА выясняла, почему психиатрическая помощь в столице «не работает»
22:59 6 апреля 2017

Анестезиолог-реаниматолог найден зарезанным в своей московской квартире  

04:28 Сегодня

Два человека пропали при сходе лавины на Камчатке

03:18 Сегодня

В Московском зоопарке появятся вольеры для реабилитации белых медвежат  

Россия
 — 
01:36 5 апреля 2017

«Зачем прессовать подростков?»

Социолог о том, почему дети заинтересовались политикой
02:24 Сегодня

Умер председатель заксобрания Калужской области Виктор Гриб

23:35 9 апреля 2017

Пушков назвал блефом заявления США о причастности Асада к химатаке в Идлибе

16:13 6 апреля 2017

Спасатели встретили в Строгино катающихся на санях с парусом москвичей  

Россия
«Цена зависит от политической конъюнктуры»
Почему жизнь в России стоит копейки по сравнению с Европой
Фото: Григорий Сысоев / РИА НовостиПсихиатрическая беспомощность
МОСЛЕНТА выясняла, почему психиатрическая помощь в столице «не работает»
«Эйфория по поводу Трампа прошла»
С кем дружить России, если ее союзники враждуют между собой
Тело мужчины нашли при тушении пожара в Храме всех религий в Казани
Источник рассказал о планах разрешить выращивать в России опийный мак
Пушков посоветовал Трампу трижды подумать перед введением санкций против России
Интернета.нет
Много ли потеряют россияне после отключения от глобальной сети
Все материалы
Мир
Саддам ХуссейнВремя Саддама
В Ираке годы правления кровавого диктатора все чаще впоминают с теплотой
Марин ле ПенПо жизни правая
Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер
Демонстративный бросок «Томагавка»
Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях
СМИ узнали о подготовленном Великобританией пакете антироссийских санкций
Трамп лично поблагодарил командира нанесшего удар по авиабазе в Сирии эсминца
Дерадикализатор сломался
Власти Франции признались в провале программы социализации джихадистов
Кровь на Вербное воскресенье
Террористы атаковали церкви египетских православных христиан-коптов
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоПотрясли мошной
Кони, самолеты, белые рояли: что задекларировали украинские политики за 2016 год
Во Львове нашли взрывное устройство
Раймонд Вейонис и Петр ПорошенкоЛюби друзи
С чем вернулся Порошенко из прибалтийского вояжа
В Южной Осетии отметили высокую активность избирателей на выборах президента
Спикер парламента Бибилов вышел в лидеры на президентских выборах в Южной Осетии
Надышавшиеся испарениями на учениях в Латвии солдаты из США попали в больницу
Мужчина, живущий в девятиэтажном аварийном доме на улице Октябрьская в городе Цхинвал, смотрит через отверстие от танкового снаряда попавшего по время войны в соседнюю квартируЦхинвал перед выбором
С чем идет на избирательные участки Южная Осетия
Все материалы
Финансы
Алексей Викулович МорозовВечный актив Морозовых
Как «гаражная экономика» старообрядцев лечила Российскую империю
Лукашенко назвал условия оплаты российского газа
С инжиру бесятся
Как Белоруссия стала главным поставщиком экзотических продуктов в Россию
Реальный рубль в первом квартале укрепился на треть
Россия выделит Белоруссии 1 миллиард долларов кредита
Ткачев назвал крепкий рубль угрозой российскому экспорту
У европейцев обнаружили старую валюту на 15 миллиардов евро
Все материалы
Бизнес
Отнять и поделить
Как наемные работники борются с работодателями
Минтранс нашел способ стимулировать развитие аэротакси
Ткачев раскритиковал выводы Роскачества о помидорах
Аэропорт «Норильск» обратился в прокуратуру из-за действий авиакомпании «Сибирь»
Спрос на товары российского производства вырос в полтора раза
СМИ узнали о планах «Лукойла» продать все АЗС в России
Александр Мамут приобрел сеть «Формула кино»
Все материалы
Силовые структуры
Старт ракеты с эсминца USS Porter 7 апреля 2017 годаПо грани допустимого
Какими могут быть последствия американского удара по Сирии
«Это баланс точности и скорости»
«Лента.ру» взяла интервью у стрелка, сыгравшего Бетховена на пистолетах
Прописали лечение
Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией
Агентство сообщило о внезапном развороте авианосца ВМС США к берегам Южной Кореи
Коалиция США и сирийская оппозиция отразили атаку ИГ на военную базу Эт-Танф
Неизвестный напал с ножом на курсантку МВД в Москве
Индия выделит Бангладеш 500 миллионов долларов на покупку запчастей для МиГ-29
Все материалы
Наука и техника
Пристыкованный к МКС модуль «Наука» (в представлении художника)Доехали
Кто погубил российскую космическую отрасль
Объяснены небольшие размеры Марса
Коробка с приветом
Раскрыты характеристики загадочной консоли Project Scorpio
Умер космонавт Георгий Гречко
Георгия Гречко похоронят на Аллее космонавтов на Троекуровском кладбище
Неживые убийцы
Новая форма жизни оказалась гигантским вирусом-мутантом
Скользкий вопрос
Как скоро растаявшие ледники затопят Землю
Все материалы
Спорт
Сколько волка ни Кормье
38-летний Даниэль Кормье задушил Энтони Джонсона в бою-реванше
Сергей УстюговЗа всю братию
Станет ли схватка с Нортугом венцом суперсезона Устюгова
Евгения МедведеваМедвежья заслуга
Как сложился для российских фигуристов предолимпийский сезон
Форвард «Кальяри» стал первым северокорейским автором гола в Серии А
Касаткина завоевала первый титул WTA в 19 лет
Украинцы Ломаченко и Усик защитили титулы чемпионов мира по боксу
Определились соперник и место проведения чемпионского боя Федора Чудинова
Все материалы
Культура
Кинуть селфи-палку
Искусство снимать самого себя — со всех самых неудобных ракурсов
Анри ВолохонскийДостучаться до небес
Какие песни, помимо «Города золотого», сочинил Анри Волохонский
«Эта роль была создана для Арнольда»
Кто снял Шварценеггера в роли человека, похожего на Виталия Калоева
Джанет Джексон развелась с мужем вскоре после рождения первенца
«Два огромных диких глаза глядят на меня»
Как приручить ястреба-тетеревятника
Замдиректора музея «Петергоф» отправили под домашний арест за растрату
Умер автор песни «Город золотой»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хочу заработать на YouTube, ведь на пенсию прожить сложно»
Как покорить молодежь, если ты высокотехнологичная бабушка из Хакасии
Приговорен к пожизненным дизлайкам
Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей
Косяк за косяком
Как марихуана мешает ФБР бороться с хакерами
Взломавший городские сирены хакер перебудил тысячи американцев
Хакер потребовал от жертв пройти японскую аниме-игру вместо выкупа
Charlie Hebdo показал карикатуру на Трампа
Кадр из видео «Исламского государства».Мамкины шахиды
Почему российские подростки становятся террористами
Все материалы
Ценности
Узнаю по талии
Возвращение женского корсета на подиумы и улицы
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Рианна создала гламурные украшения для Сhopard
Китайцы и израильтяне покажут в Шанхае электрический суперкар
Kenzo нарядил нигерийскую молодежь в одежду из новой коллекции
Reebok Classic выпустил кроссовки для музыкальных фестивалей
Peuterey Х Vespa показали коллекцию-унисекс
Все материалы
Путешествия
Столица техно и хороших людей
Прожить день в Берлине как местный житель
«Первопроходцам всегда достается больше шишек и лавров»
Валерий Тройчук («Винодельня Ведерников») — о русских винах европейского уровня
Дальний восторг
Почему Приморье скоро станет туристическим хитом
В Европе запустили Polaroid-туры
Для туристов в России организуют «Атомные выходные» с посещением храма
Директор турагентства обманула клиентов на полтора миллиона рублей
Отпуск по отходу от ребенка
Почему нужно оставить ребенка бабушке и уехать отдохнуть
Все материалы
Из жизни
Какая нелепая смерть
Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Все мы немножко лошади
Гостьи легендарных британских скачек презрели трезвость и дресс-код
Торги Тор в финале восьмого сезона RuPaul's Drag Race Здравствуйте, я ваша тетя!
Зачем американские мужчины носят женские платья
Борцы с педофилами испортили выходные невиновному британцу
Британец нашел в советском T-54 золотые слитки на 2,5 миллиона долларов
Я скажу тебе нет!
Где и почему запрещают носить усы и бороду
«Хочется, чтобы это прекратилось»
12 историй о женском обрезании, рассказанных от первого лица
Все материалы
Советские машины знаменитостей
Семь автомобилей из СССР, которые любят известные люди нашего времени
Самые-самые трехдверные внедорожники
Очень маленькие автомобили для настоящего оффроуда
Самые новые старые автомобили
10 старых машин, ради которых хочется продать новые
Очень быстрые грузовики
7 тягачей, которые побили все рекорды скорости
ГИБДД разрешит тюнинговать автомобили
Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
«Мерседес» изменил S-Классу интерьер и добавил автопилот
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы