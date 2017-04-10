Тело мужчины нашли при тушении пожара в Храме всех религий в Казани

В Казани в Храме всех религий произошел пожар. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщается на сайте МЧС России по республике Татарстан.

В тексте говорится, что сообщение поступило спасателям в 04:35 по местному времени. К ликвидации огня были привлечены 53 человека и 15 единиц техники.

«Интерфаксу» в пресс-службе ведомства сообщили, что в 6:51 пламя удалось потушить. На месте возгорания нашли тело мужчины. Других подробностей не приводится.

Храм всех религий построен в Казани как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций, в нем соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода, в общей сложности предусмотрены знаковые элементы культовых зданий 16 верований, в том числе культов исчезнувших цивилизаций. Религиозные службы и обряды в комплексе не отправляются.

В конце марта в цехе готовой продукции на пороховом заводе в Казани произошел пожар, Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. При тушении огня погиб сотрудник МЧС.