Вину в московском пожаре с 17 жертвами возложили на руководителей типографии

В суд направлено уголовное дело по обвинению руководителей типографии на Алтуфьевском шоссе, из-за беспечности которых во время пожара 27 августа 2016 года погибли 17 человек. Как заявила «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР, обвинения предъявлены генеральному директору ООО «Печатный экспресс» Сергею Москвину и главному инженеру того же ООО Антону Яцкову.

Им вменено «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности гибель людей» (часть 3 статьи 219 УК РФ).

«Следствием установлено, что причиной пожара стала неисправность осветительного оборудования. Захламленность помещений горючими и горюче-токсичными веществами и предметами привела к быстрому распространению огня на четыре этажа здания. Так как планировка помещений была самостоятельно изменена, сотрудники не смогли беспрепятственно и быстро покинуть типографию», — рассказала Юлия Иванова.

Представитель столичного главка СКР напомнила, что после ликвидации огня в здании было найдено 16 тел погибших, еще один человек позже скончался в реанимации.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела проведены более 30 судебных экспертиз, такие как пожарно-техническая, компьютерно-техническая, технико-криминалистическая и другие, выводы которых позволили установить причинно-следственную связь между действиями обвиняемых и гибелью людей при пожаре. Объем дела составил 27 томов. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Сразу после произошедшего и главный инженер, 45-летний Антон Яцков, и директор типографии, 48-летний Сергей Москвин, скрылись. Яцков был задержан на следующий день, а Москвин через несколько дней явился с повинной к следователю.

Здание типографии на Алтуфьевском шоссе загорелось утром 27 августа. Во время тушения огня пожарные обнаружили комнату на четвертом этаже, предназначенную для проживания и отдыха работников предприятия. Именно в ней и погибли большинство сотрудников.