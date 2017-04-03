При пожаре в караоке-баре в Мьянме погибли 15 человек

Не менее 15 человек погибли в результате пожара в караоке-баре в городе Магуэ в центральной части Мьянмы. Об этом в понедельник, 3 апреля, пишет местное издание The Irrawaddy со ссылкой на пожарную службу страны.

Пожар произошел накануне, около 22:00, в баре The Shwe Myat Minthamee KTV Bar. На данный момент найдены тела 11 мужчин и 4 женщин. Предположительно, они отравились ядовитым дымом, который образовался в результате горения звукоизолирующих панелей.

По утверждению пожарных, в баре, расположенном в жилом доме, не было предусмотрено достаточного количества эвакуационных выходов. Жильцы соседних домов уточнили, что заведение открылось месяц назад.

Владельцы бара сбежали с места пожара, правоохранительные органы начали расследование.

В октябре 2015 года в Бухаресте во время рок-концерта от фейерверка загорелся клуб Colectiv. На тот момент внутри помещения находились около 400 человек. Люди получили ожоги и травмы, многие задохнулись в толпе. Всего тогда погиб 51 человек. После инцидента премьер-министр Виктор Понта подал в отставку.