Двое спасателей погибли при тушении пожара в Иваново

При тушении пожара на промышленном предприятии в Иваново погибли двое сотрудников МЧС. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

Тела спасателей нашли при разборе завалов. «В 20:45 мск тело первого пожарного обнаружено под завалами, в 20:57 мск — тело второго», — рассказал собеседник агентства.

Начальник пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин у себя в Facebook написал, что погибли 26-летний старший лейтенант и 27-летний прапорщик. По факту их смерти проводится доследственная проверка, на место ЧП выехали следователи и криминалисты.

Возгорание в цехе по производству перчаток в Иваново началось 3 апреля около 11:00, из трехэтажного здания были эвакуированы 80 человек. Пламя распространилось на площади около 400 квадратных метров, затем перекинулось на второй этаж. Позднее на площади порядка 300 квадратных метров обрушились деревянные перекрытия и кровля. Вскоре после этого двое спасателей перестали выходить на связь. Пожар был потушен в 14:47.

6 февраля во время тушения пожара в жилом доме в Москве погиб сотрудник МЧС. Он получил ожоги от выброса пламени в горящей квартире и умер, несмотря на оказанную помощь.

В ночь на 23 сентября 2016 года при тушении возгорания на складе пластмассовых изделий в Москве погибли восемь пожарных. Они прибыли на место происшествия одними из первых, провели разведку и спасли более 100 работников склада. Эти пожарные работали на самом опасном участке тушения — крыше. В какой-то момент кровля под спасателями обрушилась и они упали в огонь.Погибшие были представлены к орденам Мужества.