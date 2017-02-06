Пожарный погиб при тушении квартиры в столичной жилой многоэтажке

Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в жилом доме в Москве. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка ведомства.

Там рассказали, что 6 февраля около 04:00 на пульт дежурного поступила информация о возгорании по адресу Шипиловская улица, дом 39. Для ликвидации огня были направлены 12 подразделений.

Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что огнем охвачены две квартиры на четвертом этаже, площадь распространения составила около 40 квадратных метров. Из расположенных выше квартир были спасены шесть человек, в том числе двое детей. В 05:16 пожар был потушен.

«В результата выброса пламени из горящей квартиры получил ожоги один из спасателей, несмотря на оказанную помощь, он скончался», — объяснил собеседник информагентства.

В начале декабря 2016 года в результате пожара в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы погиб человек. Еще шестерых спасателям удалось спасти. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

В сентября 2016-го при тушении пожара на складе пластмассовых изделий на Амурской улице в Москве погибли восемь сотрудников МЧС. Спасателям удалось представлены утечку аммиака и взрыв газовых баллонов. Погибшие были представлены к орденам Мужества.