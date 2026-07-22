Артемий Лебедев пожаловался на «лицемерный плевок в лицо» от TikTok

Блогер Артемий Лебедев назвал плевком в лицо удаление его профиля в TikTok

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев пожаловался на то, что платформа TikTok удалила его профиль. Об этом он рассказал в обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео».

По словам Лебедева, площадка удалила его аккаунт из-за видео про флаг Еврейской автономной области. «TikTok снес мне аккаунт, потому что этот ролик типа нарушает правила сообщества. Я подал апелляцию, мне пришло письмо: "Извините, мы рассмотрели апелляцию, но ничего поделать не можем, потому что вы нарушаете правила сообщества"», — сказал блогер.

Он назвал случившееся лицемерным плевком в лицо и мелкой «подляной». Лебедев добавил, что на его профиль было подписано почти четыре миллиона подписчиков. Блогер также отметил, что планирует завести новую страницу в TikTok.

Ранее Лебедев раскритиковал политику американской корпорации Apple в отношении России. Он назвал свинством удаление из App Store российских приложений.