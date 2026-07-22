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Из жизни
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16:36, 22 июля 2026Из жизни

Леопард ворвался в алкогольный магазин и попал на видео

В Индии леопард ворвался в алкогольный магазин и напал на трех человек
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Раджастхан, Индия, леопард устроил переполох в винном магазине и попал на видео. Об этом сообщает Bhaskar English.

Хищника заметили в кустах рядом с магазином. Когда лесничий Ракеш подошел к нему, леопард набросился на него и побежал в сторону алкогольной лавки. Там он напал на 40-летнего Фатеха Лал Коли, который сидел рядом со входом в магазин. Затем хищник ворвался внутрь и атаковал 25-летнего продавца Санджая Гурджара. Этот момент попал на видео.

Гурджару удалось отбиться от зверя. Он запер леопарда в магазине и вызвал специальную службу. Ее сотрудники успешно поймали хищника.

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Всем троим оказали медицинскую помощь. Гурджара и Коли оставили в больнице для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш леопард пробрался в крупный город и напал на доставщика еды. После хищник скрылся в ближайшем лесу.

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