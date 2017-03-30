По факту пожара с тремя погибшими в клинском магазине возбудили дело о поджоге

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в одном из магазинов города Клин, в результате которого погибли три человека. Об этом в четверг, 30 марта, «Ленте.ру» сообщила Елена Фокина, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») и части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путем поджога»).

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«Как установлено следствием, вечером неустановленное лицо, находясь около входа в магазин, расположенный в вышеуказанном подвальном помещении, совершил поджог помещения, примыкающего ко входу в магазин. В результате произошедшего возгорания наступила смерть трех лиц — продавца и двух посетителей магазина», — сказала Фокина.

Сообщение о возгорании в кафе на улице Карла Маркса поступило в оперативные службы около 23:00 28 марта, в 23:39 огонь был потушен. После ликвидации пожара в помещении были обнаружены тела трех человек, один пострадавший с ожогами был госпитализирован.

