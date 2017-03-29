В сгоревшем кафе в подмосковном Клину обнаружили тела трех погибших

В городе Клин (Московская область) следователи устанавливают причины пожара в кафе, в котором погибли три человека. Об этом «Ленте.ру» сообщила Елена Фокина, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Сообщение о возгорании в кафе на улице Карла Маркса поступило в оперативные службы около 23:00 28 марта, в 23:39 огонь был потушен. После ликвидации пожара в помещении были обнаружены тела трех человек, один пострадавший с ожогами был госпитализирован.

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«Установлено, что погибли 21-летняя продавщица сгоревшего заведения, а также два посетителя — 19-летний местный житель и женщина, личность которой в настоящее время устанавливается», — рассказала Елена Фокина.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, осмотр сгоревшего кафе «Сапожок» показал, что наиболее вероятной причиной возгорания стало занесение источника открытого огня. Об этом, в частности, свидетельствует высокая скорость распространения пламени.