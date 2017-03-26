Женщина сгорела из-за церковных свечей в Новосибирске

80-летняя жительница Новосибирска погибла в своей квартире из-за пожаоа, разгоревшегося от зажженных церковных свечей. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по региону.

«По предварительным данным, 26 марта 2017 года женщина находилась в своей квартире одна, при этом она читала молитвы и зажгла церковные свечи. Огонь от свечей попал на легковоспламеняющиеся предметы, начался пожар, который хозяйка квартиры попыталась потушить собственными силами», — сказано в сообщении.

Дверь квартиры была закрыта изнутри, поэтому соседям не удалось проникнуть внутрь. Когда спасатели прибыли по вызову, женщина уже была мертва. Предварительной причиной смерти сотрудники СКР называют отравление угарным газом.

В настоящее время проводятся работы по установлению обстоятельств происшествия.