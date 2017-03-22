В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел пожар

Пожар в жилом доме начался на северо-востоке Москвы, сообщил «Ленте.ру» источник в экстренных службах города. По словам очевидцев, незадолго до этого был слышен громкий хлопок.

Источник отметил, что сообщение о возгорании в доме 46 на Изумрудной улице поступило в оперативные службы около 16:00 мск. «Сейчас из нескольких окон второго и третьего этажа вырываются языки пламени», — пояснил он. Собеседник добавил, что принимаются меры к спасению людей с верхних этажей. Так, из дома удалось вывести 20 жильцов, один из них получил тяжелые травмы и сейчас доставлен в реанимацию. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что пожар унес жизнь как минимум одного человека.

По предварительным данным, причиной пожара стал прорыв газовой трубы в одной из квартир на втором этаже.

В столичном главке МЧС подтвердили факт пожара. «Установлено, что в квартире на втором этаже происходит загорание. Площадь и причины пожара устанавливаются, происшествию присвоен второй номер сложности», — сказал представитель ведомства.

По уточненным данным, огонь был локализован в 17:03, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К тушению привлечены свыше 20 расчетов из пяти округов столицы, на месте дежурят врачи скорой помощи. Полиция ограничила движение по Изумрудной улице. На место происшествия вылетели два вертолета Московского авиационного центра, передает телеканал «360».

14 марта при пожаре в жилом доме под Ульяновском погибли четыре человека.