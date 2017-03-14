Четыре человека погибли при пожаре под Ульяновском

В Ульяновской области в результате пожара погибли четыре человека. Об этом во вторник, 14 марта, сообщается на сайте управления МВД России по региону.

Возгорание одного из жилых домов на Советской улице в поселке Новоспасское произошло 13 марта около 22:00. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены четверо погибших.

По предварительным данным, жертвами пожара оказались 67-летний хозяин дома, двое его сыновей и их знакомый.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

На сайте регионального управления МЧС России сообщается, что для ликвидации пожара от ведомства были привлечены пять единиц техники и 12 человек личного состава.