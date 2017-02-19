Сильный пожар произошел на складе стройматериалов «Мытищинской ярмарки»

На «Мытищинской ярмарке» в Подмосковье в воскресенье, 19 февраля, произошел пожар. Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров, передает ТАСС.

Как сообщили агентству в Главном управлении МЧС по Московской области, на Осташковском шоссе загорелся одноэтажный металлический ангар со складом стройматериалов. По предварительным данным, в здании хранился линолеум, уточняет «Интерфакс».

Источник рассказал, что в качестве основных версий возгорания рассматривается короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности. Пострадавших нет. Проведена эвакуация людей.

В МЧС отметили, что в районе рынка наблюдается очень сильное задымление, идет густой черный дым. В то же время концентрация вредных веществ в воздухе находится в пределах нормы, угрозы населению нет.

Тушение пожара осуществляется по второму, повышенному, номеру сложности. На место ЧП прибывают дополнительные пожарно-спасательные подразделения.

18 февраля в подмосковном Наро-Фоминске загорелась крыша жилого 14-этажного дома. О погибших не сообщалось.