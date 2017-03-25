По факту пожара на пороховом заводе в Казани возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на Казанском пороховом заводе, в ходе ликвидации которого погиб один человек. Расследование ведется по части 2 статьи 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»). Об этом в субботу, 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России (СКР) по Татарстану.

Погибший — начальник караула специальной пожарной части №3 капитан внутренней службы Эдуард Илларионов — принял решение лично провести разведку в опасной зоне. Когда он находился в здании, произошел взрыв, в результате которого пожарный получил травмы. «Он был передан бригаде скорой помощи, в пути следования в медицинское учреждение Илларионов скончался», — говорится в сообщении регионального управления МЧС России.

Информация о возгорании в цехе готовой продукции поступила на пульт дежурного 24 марта около 20:30. Огонь был локализован в 21:15, ликвидирован — в 22:10. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий номер сложности. В тушении пожара были задействованы 99 человек и 34 единицы техники.