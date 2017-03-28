При пожаре в московском автосервисе погиб человек

При пожаре в автосервисе на северо-востоке Москвы погиб человек. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар произошел на улице Плещеева. Пламя распространилось на площади 100 квадратных метров. По информации сетевого издания m24.ru, загорелись переделанные под мастерские гаражные боксы, в которых стояли газовые баллоны. Спасателям удалось предотвратить взрыв — баллоны быстро вытащили из построек. После этого возгорание было ликвидировано.

В связи с гибелью мужчины проводится проверка, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Москве. Для определения точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.