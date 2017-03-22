Появились уточненные данные по погибшим и пострадавшим при пожаре в Москве

Два человека погибли, еще 16 получили травмы в результате пожара в доме на Изумрудной улице в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

«Пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи, после ликвидации огня в одной из квартир обнаружено тело погибшей женщины. Следователи приступили к осмотру места происшествия, начата доследственная проверка по факту пожара. Для установления точной причины будет назначена пожарно-техническая экспертиза», — уточнила Иванова.

Двое из 16 пострадавших доставлены в больницу, причем состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Всего из здания спасены 39 человек, в том числе один неходячий инвалид и один грудной ребенок.

Повреждены четыре квартиры.

Как сообщили «Ленте.ру» в столичном главке МЧС, пожар был полностью ликвидирован в 17:20. Сейчас на Изумрудной улице развернут пункт временного размещения на 500 человек.

Возгорание началось около 16:00, ему предшествовал громкий хлопок, который очевидцы сочли взрывом бытового газа.