Опубликовано видео взрыва в жилом доме на Изумрудной улице в Москве

В результате пожара в жилом доме на Изумрудной улице на северо-востоке Москвы 19 человек пострадали. Семеро из них госпитализированы, по последним данным Следственного комитета (СК), два жителя погибли. Телеканал РЕН ТВ публикует видео взрыва, вызвавшего возгорание.

28 человек спасены из пожара. Для их эвакуации использовались вертолеты Московского авиационного центра. СК сообщил о проведении проверки по факту гибели жильцов.

По предварительной информации, утечка бытового газа не была причиной пожара в доме, заявила телеканалу «360» пресс-секретарь «Мосгаза» Дарья Распопова. По ее словам, специалисты не нашли повреждений на газопроводе.