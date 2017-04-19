Россия
 

Старейший в стране деревянный костел сгорел в Томской области

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В селе Белосток (Томская область) сгорел старейший в России деревянный костел. Об этом ТАСС сообщил глава сельского поселения Юрий Севостьянов.

Здание, построенное в 1908 году переселившимися в регион поляками, сгорело полностью. «В советские годы в нем сделали склады, потом был клуб. В 1990-х годах его перенесли на новое место, более высокое, отреставрировали, освятили», — заметил Севостьянов.

По словам заведующего томским Мемориальным музеем истории политических репрессий «Следственная тюрьма НКВД» Василия Ханевича, сгоревший костел был одним из двух сохранившихся в России деревянных католических храмов. Последняя аналогичная постройка сохранилась в деревне Вершина Иркутской области.

Ранее в апреле произошел пожар в храме Всех религий в Казани, при котором погиб человек. При осмотре здания было выявлено три независимых очага возгорания. В МЧС заявили, что наиболее вероятной причиной пожара является занос источника открытого огня.

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