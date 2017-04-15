Россия
 

В Оренбургской области в двух пожарах погибли семь взрослых и ребенок

Перейти в «Мою Ленту»

В ночь на 15 апреля в Оренбургской области произошло два пожара, повлекшие гибель людей. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по Оренбургской области.

В ходе тушения пожара в жилом доме по улице Центральной в поселке Новосаринский Кувандыского городского округа были обнаружены тела трех взрослых (женщины и двоих мужчин) и одного ребенка семи лет. Пожарных вызвала женщина, успевшая покинуть помещение, где произошло возгорание. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Пожар, повлекший человеческие жертвы, произошел в ночь на 15 апреля и в селе Кваркено. Возгорание было обнаружено в жилом доме в Южном переулке. На месте сотрудники МЧС обнаружили тела четырех человек: по предварительным данным, это трое мужчин 55, 54 и 46 лет и женщина 48 лет. Проводится доследственная проверка, уточнили в СУ СКР по региону.

В обоих случаях будут назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Высота пламени на нефтяной скважине «Лукойла» достигла 20 метров
Из-за пожара в Балаклее Украина лишилась боеприпасов на миллиард долларов
В Сенегале при пожаре на мусульманском празднике погибли свыше 20 человек
Последние новости
Адвокат сообщил о переезде в Россию фигурантов дела об убийствах на Майдане
Футболист американского клуба забил с 50 метров
В Оренбургской области в двух пожарах погибли семь взрослых и ребенок
В Госдуме объяснили применение американцами «матери всех бомб»
СМИ сообщили подробности испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Горбачев заявил о признаках начала новой холодной войны
Пугавшая внучку американка в образе ведьмы получила три пожизненных срока
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:03 Сегодня
Профессор Саратовского государственного университета Вера Афанасьева

«Хаос — это моя тема»

Как экстравагантный профессор СГУ стала символом борьбы с вузовскими порядками
11:52 14 апреля 2017

Актрису из сериала «След» сбила машина в Москве  

10:13 Сегодня

В Госдуме объяснили применение американцами «матери всех бомб»

20:30 14 апреля 2017

Жириновский заработал в 16 раз больше Миронова за прошлый год

Россия
 — 
00:04 Сегодня

«Нельзя все яйца в одну корзину класть»

Известные петербуржцы о передаче Исаакиевского собора РПЦ
11:40 14 апреля 2017

Жительнице Челябинской области выплатят компенсацию за мнимые роды

20:03 14 апреля 2017

В ОП задумали обязать школьников сдавать ЕГЭ по россиеведению

20:54 14 апреля 2017

Тайского посла в России сняли с «Сапсана» из-за гипертонического криза

Россия
 — 
00:16 14 апреля 2017

«Власть гоняется за виртуальными ведьмами»

Стоит ли государству рассчитывать на успех молодежной политики в интернете
19:48 14 апреля 2017

Депутат-должник заработал больше всех в Госдуме по итогам 2016 года

18:40 14 апреля 2017

В Москве оштрафовали выведшего «формулу беспредела» математика

02:22 14 апреля 2017

Количество автомобилей каршеринга в Москве увеличится на 600  

Россия
Профессор Саратовского государственного университета Вера Афанасьева«Хаос — это моя тема»
Как экстравагантный профессор СГУ стала символом борьбы с вузовскими порядками
«Нельзя все яйца в одну корзину класть»
Известные петербуржцы о передаче Исаакиевского собора РПЦ
«Власть гоняется за виртуальными ведьмами»
Стоит ли государству рассчитывать на успех молодежной политики в интернете
В Госдуме объяснили применение американцами «матери всех бомб»
В Оренбургской области в двух пожарах погибли семь взрослых и ребенок
Жириновский заработал в 16 раз больше Миронова за прошлый год
В ОП задумали обязать школьников сдавать ЕГЭ по россиеведению
Все материалы
Мир
epa05900747 A woman walks in front of a giant picture of Turkish President Recep Tayyip Erdogan, in Istanbul, Turkey, 10 April 2017. A referendum on the constitutional reform in Turkey will be held on 16 April. The reform, passed by Turkish parliament on 21 January, would change the country's parliamentarian system of governance into a presidential one, which the opposition denounced as giving more power to Turkish president Recep Tayyip Erdogan. EPA/SEDAT SUNA Scene Больше власти для Эрдогана
Что нужно знать о референдуме по изменению турецкой конституции
Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров Игра на повышение
О чем Рекс Тиллерсон договорился с Путиным и Лавровым
Former French Economy Minister and candidate for the next presidential election, Emmanuel Macron leaves the University of Lille, during a political rally for his movement, En Marche! (Forward!) in Lille, Tuesday, March 14, 2017.Макрон восходящий
Какие силы двигают к вершине власти во Франции лидера объединения «Вперед!»
Горбачев заявил о признаках начала новой холодной войны
СМИ узнали об отказе США от удара по Северной Корее
Family members of a Kashmiri Muslim pilgrim wait outside the closed gate of a hajj house as they wait to send him off for the annual hajj pilgrimage to the holy city of Mecca, in Srinagar, Indian-controlled Kashmir, Wednesday, Aug. 10, 2016. The hajj pilgrimage, which is among the five pillars of Islam, attracts around 3 million Muslims worldwide each year. (AP Photo/Mukhtar Khan)Неси свой полумесяц
Легко ли быть мусульманином в стране священных коров
На борту американского авианосца Carl Vinson, отправленного к Корейскому полуострову. 8 апреля 2017 годаМедленно ракеты уплывают вдаль
Что будет, если американцы нанесут удар по КНДР
Все материалы
Бывший СССР
Положить конец
Почему в Узбекистане духовенство хочет объявить табу на мужчин-гинекологов
Адвокат сообщил о переезде в Россию фигурантов дела об убийствах на Майдане
Кто не пляшет — тот москаль!
Как на Украине решили сделать боевой гопак национальным видом спорта
В Киеве рассказали об окончательной потере «империей» Украины
Депутат пожаловался на превращение Украины в мекку секс-туризма для турок
Савченко рассказала о намерении помогать сбитой ее автомобилем пенсионерке
В ДНР прокомментировали слова Турчинова о наступлении в Донбассе
Все материалы
Финансы
Активы судного дня
Почему инвесторы начали готовиться к глобальному конфликту
Украина резко увеличила импорт российских товаров
Силуанов утроил свои доходы
Минфин допустил появление в России единых полисов каско-ОСАГО
Объем ресурсного портфеля private banking ВТБ превысил 270 миллиардов рублей
Банк России понизил официальные доллар и евро
Названа дата «воскрешения» банка РПЦ
Все материалы
Бизнес
Шашечки под облаками
Появится ли в России воздушное такси
Донской агропром ставит полезные рекорды
Как Ростовской области удалось стать продовольственным донором страны
Убрать посредника
Минстрой предлагает освободить управляющие компании от сбора платежей
Акционеры Альфа-Групп заявили о дистанцированности от политики
Депутаты попросили Дворковича поддержать законопроект о развитии пчеловодства
Россия продала Boeing пять мест для космических туристов
Роспотребнадзор усомнился в корректности проверок Роскачества
Все материалы
Силовые структуры
Семь поколений
США впервые за сорок лет начали испытания авианосца нового типа
Махмуд ВелитовНе так помянули
В Москве судят имама Махмуда Велитова за оправдывающую терроризм проповедь
СМИ сообщили подробности испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»
КНДР впервые представила баллистические ракеты подводных лодок
Полет «Альбатроса»
Авиация ВМС Индии сняла с вооружения самолеты Ту-142МЭ
СМИ узнали о праве военных применить супербомбу в Афганистане без санкции Трампа
В Южно-Китайское море прибыл американский ракетный эсминец
Все материалы
Наука и техника
Модель внутреннего строения Энцелада с глобальным подповерхностным океаномЖивой Энцелад
Инопланетную жизнь заметили внутри спутника Сатурна
Члены Союза правительственных учреждений Харькова принимают участие в демонстрации, февраль 1917 года«Ленин был готов дать независимость Украине»
Как российская революция в 1917 году породила украинскую
Запуск ракеты Р-7, 4 октября 1957 года«О нас вообще ничего не знали»
Раскрыты подробности первых секретных разработок СССР для космоса
В МГУ озаботились поиском веществ
Найдены останки «брата» лох-несского чудовища
«Роскосмос» усомнился в отказе США от РД-180
Глава РКК «Энергия» предложил превратить МКС в космический отель
Все материалы
Спорт
Наш город — ваша столица!
Самые яркие встречи в истории противостояния «Спартака» и «Зенита»
Роналду отверг обвинения в изнасиловании
«Милан» по-пекински
Почему китайцы атакуют европейский футбол
Хоккеист «Магнитки» Зарипов назвал происходящее на льду в матче со СКА балетом
Футболист американского клуба забил с 50 метров
СКА обыграл «Металлург» и оказался в шаге от победы в Кубке Гагарина
Дворкович раскритиковал судейство в четвертом матче финала Кубка Гагарина
Все материалы
Культура
Пляски на гостях
Почему Украина пострадает больше всех от собственных запретов на «Евровидении»
Молятся за тех и за других
Разоблачение 2-й площадки Донецка
Андеграунд из подземки
Модели, клоуны, футбольные фанаты и другие обитатели московского метро
Вышел первый трейлер восьмого эпизода «Звездных войн»
Самойлова обрадовалась возможности выступить на «Евровидении-2018»
Гроза любви и смерти
Почему люди так и не научились летать
Счастливый день в концлагере
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Форсажа 8» до «Аустерлица»
Все материалы
Интернет и СМИ
Тяжеловато им
Почему интернет смеется над Тимати, Леонидом Агутиным и Игорем Николаевым
«Ахи-вздохи, малолетки-дуры»
Зачем MTV возвращает в эфир шоу, взорвавшее мозг целому поколению
Украинский отказ
Как российских зрителей лишили «Евровидения» и кто от этого пострадает
Число поисковых запросов о третьей мировой войне побило рекорд
С Элмо из «Улицы Сезам» содрали шерсть во имя науки
Хакеры устроили «крупнейший взлом в истории YouTube»
Всем командует Кремль
Лучшие журналисты мира демонизируют Россию, но списывают у русских коллег
Все материалы
Ценности
Большая крокодила
Взгляд простого парня на новый Porsche Panamera
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
«Наверное, я мазохист»
Филипп Старк: панк-коммунист, создающий яхты для российских миллиардеров
Французский бренд посвятил коллекцию Стокгольму
В ЦУМе устроят пасхальный бранч
Nespresso собрал редкие сорта кофе в одной коллекции
Dsqaured2 предложил москвичам сумки с заплатками
Все материалы
Путешествия
Гебжалия или кучмачи
Очень сложный тест на знание грузинской кухни
«На самом деле люди пьют эмоции»
Михаил Волков (Winil) — о мистике вина и двери в другой мир
ЗальцбургГород соли и любви
Как провести правильные выходные в австрийском Зальцбурге
Голый британский турист разбился после прыжка с балкона в Таиланде
Два чеха отправились в кругосветное путешествие на 40-летних «Жигулях»
Lonely Planet назвало 100 направлений кинематографического туризма
Появилось новое видео скандального инцидента с пассажиром United Airlines
Все материалы
Из жизни
Грязная девчонка
Она начинала с краж и автостопа, а закончила созданием стомиллионного бизнеса
От дедушки ушли
10 манекенщиц, сбежавших от Дональда Трампа
С орком под венец
Как проходят модные тематические свадьбы
Пугавшая внучку американка в образе ведьмы получила три пожизненных срока
К Пасхе в США изготовили 45-килограммовое яйцо из шоколада
В американском университете построили крупнейший в мире кубик Рубика
На поле во Франции появилась стометровая просьба о помощи
Все материалы
Уникальные автомобили шейхов
Машины, построенные в единственном экземпляре для Ближнего Востока
Внедорожники на 700 лошадей
Автомобили для бездорожья с почти рекордной мощностью
Обновленный Mercedes-Benz GLA
Самый маленький кроссовер «Мерседеса»: обновление и немного бездорожья
11 потрясающих самодельных машин
Уникальные автомобили, заслужившие свое место в истории
Volkswagen Touran стал вседорожным
Apple разрешили тестировать автомобили с автопилотом
Китайцы сделали роскошный электрокроссовер
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы