В Сенегале при пожаре на мусульманском празднике погибли свыше 20 человек

По меньшей мере 22 человека погибли и 87 пострадали при пожаре на мусульманском празднике, проходившем на юго-востоке Сенегала. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Indian Express.

Отмечается, что возгорание началось в среду вечером, когда верующие собрались в городе Медина Гонасc. Пламя быстро распространилось по соломенным крышам палаток, которые соорудили паломники.

По данным издания, 20 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии: у одних серьезные ожоги, другие получили ранения в результате давки, начавшейся из-за паники.

Причина пожара выясняется.

2 апреля в результате пожара в караоке-баре в городе Магуэ в центральной части Мьянмы погибли 15 человек. По утверждению спасателей, в баре, расположенном в жилом доме, не было предусмотрено достаточного количества эвакуационных выходов. Жильцы соседних домов уточнили, что заведение открылось месяц назад.

