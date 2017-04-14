Высота пламени на нефтяной скважине «Лукойла» достигла 20 метров

Пламя на нефтяной скважине в Усинском районе республики Коми достигло высоты 20 метров. Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС.

«Факельное горение скважины достигает высоты 20 метров», — сообщил источник. В данный момент специалисты демонтируют металлические сооружения, находящиеся в непосредственной близости к устью скважины. В тушении пожара участвуют 185 человек и 84 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Согласно сообщению республиканского управления МЧС, возгорание началось 10 апреля. Изначально в его ликвидации было задействовано 24 человека и девять единиц техники.

По предварительным данным, скважина принадлежит компании «Лукойл».