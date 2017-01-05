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Под Оренбургом загорелась нефтяная скважина

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В Курчамаевском районе Оренбургской области произошло возгорание на газонефтяной скважине. Об этом четверг, 5 января, сообщает пресс-служба Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

По информации спасателей, пожар начался около 7:00 по московскому времени в 18 километрах от села Грачевка. «В настоящее время ни пострадавших, ни угрозы для населенного пункта нет», — говорится в сообщении. Также отмечается, что к ликвидации пожара привлечено 20 единиц спецтехники и 56 человек. «Высота факела составляет от 2 до 3 метров», — подчеркивают в региональном ГУ МЧС.

В декабре 2015 года на одной из платформ морского месторождения «Гюнешли» в Каспийском море в результате выхода из строя газовой линии произошло возгорание. В это время на платформе находилось около ста нефтяников, которых эвакуировали на кораблях азербайджанского МЧС.

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