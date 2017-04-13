Из-за пожара в Балаклее Украина лишилась боеприпасов на миллиард долларов

В результате пожара на военных складах в Балаклее Харьковской области Украина потеряла боеприпасов на сумму в один миллиард долларов. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает «5 канал».

«Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на один миллиард долларов боеприпасов», — сказал парламентарий. По его словам, Украина не может позволить себе такие потери, поскольку является «не самой богатой страной».

30 марта министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев ведет переговоры с другими государствами о приобретении боеприпасов. По его словам, закупки Киев будет производить до «начала работы отечественных предприятий».

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Ранее в тот же день глава украинского оборонного ведомства заявил, что из-за пожара в Балаклее утрачены 70 процентов боеприпасов арсенала. По информации украинских СМИ, в настоящий момент единственный патронный завод в стране находится на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

26 марта стало известно, что пожар и взрывы на складе боеприпасов в Балаклее привели к повреждениям 243 зданий. «В том числе 117 многоквартирных домов, 87 частных домов, 12 объектов соцсферы и 22 объекта инфраструктуры и промышленности», — уточнил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Инцидент произошел на складе боеприпасов в Харьковской области в ночь на 23 марта. В результате возникшего пожара началась детонация боеприпасов.