Киев задумал покупать иностранные боеприпасы после пожара на военном складе

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев ведет переговоры с другими государствами о закупке боеприпасов. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

Глава военного ведомства не уточнил, у каких стран Украина намерена приобрести снаряды и патроны. Закупки Киев будет производить, по словам Полторака, до «начала работы отечественных предприятий, которые будут заниматься производством боеприпасов».

Вместе с тем Полторак подчеркнул, что запасы «военной техники и боеприпасов, в том числе в районе проведения антитеррористической операции (так Киев называет боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру»), являются достаточными для выполнения Вооруженными силами Украины поставленных задач». Как отмечает издание «Гордон», в настоящий момент единственный патронный завод на Украине находится на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Материалы по теме Нюхнули Балаклею Из-за чего на Украине выгорел крупнейший в Европе арсенал оружия

Ранее 30 марта Полторак информировал, что из-за пожара на арсенале в Балаклее Харьковской области утрачены 70 процентов боеприпасов.

26 марта украинские власти сообщили, что пожар и взрывы на складе боеприпасов привели к повреждениям 243 зданий. Инцидент произошел в ночь на 23 марта. В результате возникшего возгорания началась детонация боеприпасов.