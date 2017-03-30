Министр обороны Украины рассказал об уничтожении двух третей арсенала в Балаклее

Из-за пожара на арсенале в Балаклее Харьковской области утрачены 70 процентов боеприпасов. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает «Гордон».

«Относительно уничтожения имущества на базе, на которой было это событие (пожар на военных складах в Балаклее — прим. «Ленты.ру»), то практически осталось не более 30 процентов боеприпасов», — сказал Полторак.

По его словам, неповрежденными остались дефицитные для страны виды снарядов. «Это очень хорошая новость. На сегодня далеко не все уничтожено», — подчеркнул глава силового ведомства.

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Он отметил, что потери из-за пожара являются значительными, однако большого ущерба боеспособности Украины они не нанесли. «На других складах и базах хранения достаточно вооружения и боеприпасов, чтобы выполнить задачу, которая стоит перед вооруженными силами», — заверил министр обороны.

26 марта министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко сообщил, что пожар и взрывы на складе боеприпасов в Балаклее привели к повреждениям 243 зданий. «В том числе 117 многоквартирных домов, 87 частных домов, 12 объектов соцсферы и 22 объекта инфраструктуры и промышленности», — уточнил он.

Инцидент произошел на военном складе Минобороны Украины в ночь на 23 марта. В результате возникшего пожара началась детонация боеприпасов.