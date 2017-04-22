Жертвами пожара в Ижевске стали пожилая пара и двое детей

Пожар в частном доме произошел утром 22 апреля в Ижевске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-слежбу главка МЧС по Удмуртии.

Возгорание случилось около 7:00 по местному времени (6:00 мск) в деревянном жилом строении на Почтовой улице. По предварительным данным, погибли четыре человека — пожилая пара и двое их внуков в возрасте около 10 лет.

Других подробностей не приводится. Детали и причины ЧП в настоящее время выясняются.

Ранее 22 апреля сообщалось, что при пожаре в частном жилом доме в Томской области погибли трое: мужчина, женщина и еще один человек, пол которого устанавливается.