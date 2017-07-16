Семь человек погибли при пожаре в Братске

Семь человек погибли при пожаре в городе Братске в Иркутской области. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщается на сайте пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в дачном доме в садоводстве «Железнодорожник» поступило в МЧС около 3:00 по местному времени (22:00 мск). К моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем.

На месте пожара были обнаружены останки семи человек. Предположительно, среди них трое детей.

12 июля в селе Шелаболиха Алтайского края при пожаре в частном доме погибли трое детей. Вероятнее всего, они надышались продуктами горения.

29 мая в результате пожара в Тюменской области погибла семья из четырех человек, в том числе трое детей, еще одного пострадавшего увезли с места происшествия в больницу. На тушении огня были задействованы 23 человека и 11 единиц техники.

22 апреля в Ижевске в результате пожара погибли четыре человека — пожилая пара и двое их внуков в возрасте около 10 лет. В тот же день при пожаре в частном жилом доме в Томской области погибли трое.