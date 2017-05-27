Мать с тремя детьми погибла при пожаре в жилом доме в Чебоксарах

Женщина и три ее дочери погибли при пожаре в жилом доме в Чебоксарах. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Чувашии.

По данным управления, возгорание началось ранним утром в двухквартирном частном одноэтажном бревенчатом доме.

После тушения пожара были обнаружены тела 37-летней женщины и ее дочерей 16, 6 и 4 лет. Отмечается, что семья погибших была благополучной.

По предварительным данным, жильцы дома погибли от отравления угарным газом. В другой квартире этого здания находился мужчина, который проснулся ночью и, заметив пожар, выбежал на улицу. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в субботу стало известно, что в результате пожара на территории университета на юго-западе Москвы погиб один человек, еще один пострадал.