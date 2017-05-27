В результате пожара в московском университете погиб человек

На территории Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) на юго-западе Москвы произошел пожар, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал. Об этом в субботу, 27 мая, ТАСС сообщили в экстренных службах города.

«Возгорание произошло в отдельно стоящем ангаре на территории Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе по адресу улица Академика Волгина, дом 8а», — уточнил источник.

Как отметил собеседник агентства, в здании еще могут оставаться люди. В настоящее время спасатели разбирают завалы.

В пресс-службе столичного управления МЧС подтвердили факт возгорания, сообщение о котором поступило в 07:14 мск. «По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения происходило загорание отдельно стоящего ангара на общей площади около 60 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара имеются пострадавшие», — отметили в управлении ведомства.

В пресс-службе добавили, что в 07:37 огонь был ликвидирован.