В Твери загорелась детская областная больница

В Твери загорелась Детская областная клиническая больница (ДОКБ). Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает портал Tverigrad.ru.

По его информации, около полуночи вспыхнуло пламя на кровле здания на улице Степана Разина. Сначала пожару был присвоен третий уровень сложности, затем он был повышен до четвертого.

Сообщалось, что огонь распространился на площади 150 квадратных метров, однако в 01:00 стало известно, что площадь возгорания составила 250 квадратных метров, а еще через полчаса — превысила 1600 квадратных метров, с чердака огонь перекинулся на третий этаж. Произошло несколько обрушений перекрытий.

Из горящего здания были эвакуированы больше 130 человек — все пациенты и персонал. Пострадавших нет. Сначала детей разместили в находящемся поблизости новом корпусе больницы, позднее портал сообщил, что «готовится эвакуация нового корпуса ДОКБ, куда раньше переместили детей».

«Предварительно установлено, что пожар начался в одном из кабинетов на третьем этаже», — пишет Tverigrad.ru.

На сайте главка МЧС по Тверской области говорится, что в ликвидации пожара задействованы 57 спасателей и 18 единиц техники.