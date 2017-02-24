Пожарные потушили крупный пожар в тверской больнице

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании Детской областной клинической больницы в Твери. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Тверской области.

К тушению пожара привлекаются 232 человека и 69 единиц техники.

Специалисты пока не называют предварительной причины возгорания, однако известно, что оно произошло на чердаке и в учреждении сработала пожарная сигнализация, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Губернатор области Игорь Руденя провел оперативное совещание, говорится на сайте обладминистрации. Он дал ряд поручений областному минздраву, направленных на то, чтобы работа больницы, несмотря на последствия пожара, велась в штатном режиме.

Также Руденя поручил Минстрою обследовать здание после пожара и подготовить предложения по его восстановлению. Управлению МЧС и главному управление региональной безопасности надлежит провести обследование всех медучреждений региона на предмет работоспособности пожарных сигнализаций.

Эвакуированные пациенты были распределены по отделениям нового корпуса больницы. Для оказания им медицинской помощи привлечены дополнительные сотрудники.

Пламя вспыхнуло на крыше здания на улице Степана Разина около полуночи. Сначала пожару был присвоен третий уровень сложности, затем его повысили до четвертого. С чердака огонь перекинулся на третий этаж. Произошло обрушение кровли и перекрытий.