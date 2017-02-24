По факту пожара в больнице в Твери возбуждено уголовное дело о халатности

По факту произошедшего в детской клинической больнице в Твери крупного пожара возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»), сообщаета пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По предварительной версии, возгорание помещений площадью 1,2 тысячи квадратных метров произошло из-за пренебрежения должностными обязанностями ответственными за пожарную безопасность работниками медучреждения.

«В результате произошло обрушение кровли здания, повреждение перекрытий третьего этажа и повреждение иного имущества данного учреждения стоимостью свыше 7,5 миллионов рублей, то есть причинение особо крупного ущерба», — сообщают в СКР.

Также, говорят следователи, пожар существенно нарушил права и интересы около 140 граждан-пациентов больницы, в том числе малолетних, поскольку все они были эвакуированы из здания и получение ими медицинской помощи было временно ограничено.

Пламя вспыхнуло на крыше здания на улице Степана Разина около полуночи 24 февраля. Сначала пожару был присвоен третий уровень сложности, затем его повысили до четвертого. С чердака огонь перекинулся на третий этаж. Произошло обрушение кровли и перекрытий.

В ликвидации пожара принимали участие 232 человека и 69 единиц техники, к утру 24 февраля он был полностью потушен. Всех пациентов удалось вовремя эвакуировать, их распределили по помещениям нового корпуса больница, никто из них не пострадал.