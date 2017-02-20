Мужчина поджег психбольницу ради уничтожения данных о вождении «под кайфом»

В городе Волжском арестован мужчина, совершивший поджог кабинетов в филиале областной клинической психиатрической больницы №2. Об этом сообщает в понедельник, 20 февраля, главное управление МВД России по Волгоградской области.

Пожар произошел утром 16 февраля. Неизвестный молодой человек в маске с прорезями для глаз, угрожая медперсоналу травматическим пистолетом, облил два кабинета из канистры с легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог их, после чего скрылся. Огонь уничтожил имущество в помещениях, пять человек были эвакуированы, никто не пострадал.

Правоохранительные органы задержали 24-летнего сотрудника службы безопасности одного из волгоградских предприятий. Как выяснилось, в ночь перед поджогом он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения и попался сотрудникам ГИБДД. Утром молодой человек решил уничтожить данные медосвидетельствования, хранившиеся в больнице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Его взяли под стражу.

Как отмечается, в ходе обысков дома у молодого человека изъяли три незарегистрированных травматических пистолета и обрез охотничьего ружья.