Единственный подозреваемый в поджоге краснодарской многоэтажки погиб при пожаре

Правоохранительные органы Краснодара установили, что единственный подозреваемый в поджоге шестиэтажного жилого дома на улице Прокофьева погиб при пожаре. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщил старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

«По предварительным данным, пожар начался в неблагополучной квартире жилого дома. Находившиеся там люди распивали спиртные напитки. Пожар мог начаться от непотушенной сигареты одного из них. При этом сам подозреваемый погиб при пожаре, тогда как остальные находившиеся в квартире успели покинуть помещение», — сказал Лопатин.

Вечером 15 февраля стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение в краснодарской многоэтажке. Общая площадь пожара, по данным МЧС, составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Возгорание на мансарде шестиэтажного жилого дома произошло около 17:55 мск. Ему был присвоен повышенный уровень сложности, в огне погиб один человек.

Дом, где произошел пожар, находится в так называемом Музыкальном районе и, как и большинство объектов там, относится к категории самостроев. В администрации Краснодарского края пояснили, что здание было введено в эксплуатацию в 2010 году по решению суда.

