При пожаре в краснодарской многоэтажке погиб человек

При пожаре в жилом многоэтажном доме в Краснодаре погиб один человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах в среду, 15 февраля, сообщает ТАСС.

По данным краевого главка МЧС, возгорание произошло на мансарде шестиэтажного дома, расположенного на улице Прокофьева. Площадь пожара, которому присвоен повышенный уровень сложности, превысила 1,5 тысячи квадратных метров, сказал «Интерфаксу» представитель ведомства.

РИА Новости сообщили в ГУ МЧС, что огонь с горящего дома, по предварительной информации, перекинулся на соседнее здание.

Порядка 500 жильцов были эвакуированы. Они по распоряжению мэра Краснодара Евгения Первышова будут временно расселены в гостиницах.