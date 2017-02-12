При пожаре в деревянном доме в Томске погибли два человека

В результате пожара в деревянном доме в Томске погибли два человека. Как сообщили в Следственном управление СКР по региону, возгорание началось в 23:20 по местному времени (19:20 мск) в субботу, 11 февраля.

«При тушении пожара в доме были обнаружены тела двух человек – мужчины, 1972 года рождения, проживавшего в указанном доме, и женщины, личность которой на данный момент не установлена», — говорится в сообщении.

Следователи начали проверку по данному факту. «Произведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены судебные медицинские и пожаро-техническая экспертизы, которая установит причину возгорания», — отметил в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.