При пожаре в частном доме в Якутске погибли четыре человека

Тела четырех человек найдены на месте пожара в заброшенном частном доме в Якутске. Об этом сообщает во вторник, 7 февраля, региональное управление Следственного комитета РФ.

Пожар произошел в ночь на вторник в доме, расположенном на 2-й Пристанской улице. На месте ЧП найдены тела трех мужчин и женщины с «признаками термического воздействия». Очевидцы сообщили, что в строении жили бездомные.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы, начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сгоревшее здание было обесточено, следствие полагает, что пожар был вызван неосторожным обращением с огнем.