При пожаре на петербургском скалодроме погибли два человека

При пожаре на скалодроме в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли два человека. Об этом РИА Новости сообщили в главке МЧС по Петербургу.

Первоначально на месте происшествия нашли тело женщины. «Поздно вечером 26 января было обнаружено сильно обгоревшее тело второго погибшего на Литовской улице. Его пол и личность устанавливаются», — рассказали в главке. Еще четыре человека пострадали.

Возгорание произошло в доме №10 по Литовской улице. Огонь охватил тысячу квадратных метров, на площади 800 квадратных метров произошло обрушение кровли.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте городского главка Следственного комитета.