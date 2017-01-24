В сгоревшем доме в Хабаровске нашли убитой семью из 4 человек

В Хабаровске в сгоревшем доме нашли убитыми четырех человек, сообщается на сайте следственного управления СКР по Хабаровскому краю.

Пожар в частном доме в Индустриальном районе города произошел в ночь на вторник, 24 января. Прибывшие пожарные потушили возгорание. В ходе осмотра дома обнаружены тела трех человек: женщины и двух ее дочерей, 2014 и 2015 годов рождения. В пристройке на участке обнаружено еще одно тело — 83-летней женщины.

При осмотре тел у двоих потерпевших уже выявлены следы насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

На место происшествия прибыла усиленная следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя краевого следственного управления Александра Бачурина. В группу входят наиболее опытные следователи, криминалисты следственного управления, сотрудники краевого УМВД России.