Предполагаемый убийца хабаровской семьи задержан полицией

Полиция задержала главного подозреваемого по делу об убийстве четырех человек, в том числе двоих малолетних детей, в Хабаровске. Об этом во вторник, 24 января, сообщается на сайте регионального управления СКР.

«В настоящее время следствием отрабатывается несколько версий произошедшего, по одной из которых к совершению убийства может быть причастен 36-летний хозяин дома, который является мужем погибшей женщины, отцом погибших детей и внуком погибшей пенсионерки», — говорится в пресс-релизе.

Мужчина находится в неадекватном состоянии и не может внятно объяснить, что произошло, уточняется в сообщении.

По информации агентства «Хабаровский край сегодня», предполагаемый убийца семьи пытался скрыться в квартире, расположенной в одном из районов города. Во время задержания он оказал сопротивление — попытался отнять у сотрудника МВД табельное оружие.

Ранее в тот же день в сгоревшем доме на окраине Хабаровска были найдены трупы женщины и двоих ее малолетних детей 2014 и 2015 годов рождения. В пристройке на участке обнаружили еще одно тело — 83-летней пенсионерки. При осмотре останков были выявлены следы насильственной смерти.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следователи сразу заявили, что подозреваемый — мужчина, состоявший в близких отношениях с семьей, родственник.