Убивший свою семью житель Хабаровска признан невменяемым

Житель Хабаровска, который в январе убил членов своей семьи, после чего поджег дом, признан невменяемым, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, 37-летний фигурант дела, проживавший в частном доме в Индустриальном районе, ночью 24 января задушил свою жену, двоих дочерей и свою бабушку. После этого мужчина поджег свой дом, с помощью банок с горючей смесью попытался поджечь дома соседей, перегородил своим автомобилем дорогу к домам и поджег его, чтобы пожарные не могли оперативно подъехать и потушить возгорание. Затем он скрылся с места преступления.

В ходе следствия мужчина признался в убийстве, но точную причину преступления сообщить не смог, несколько раз меняя показания. Все выдвинутые им версии были проверены и не нашли подтверждения.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, фигурант уголовного дела признан невменяемым, в связи с имеющимся у него заболеванием. По состоянию здоровья мужчина представляет опасность для себя и общества, нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статьям 105 («Убийство») и 167 («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества») завершено. Дело направлено в суд.