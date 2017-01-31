В Иркутской области при пожаре в частном доме погибли 4 человека

В результате пожара в частном доме в Иркутской области погибли четыре человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Пожар произошел в ночь на вторник, 31 января, на улице Батурки в поселке Усть-Ордынский. Предположительно, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания электропроводки.

По оперативным данным, пожар начался с веранды, поэтому огонь перекрыл выход людям, находящимся внутри.

Случайным очевидцам, проезжавшим мимо на автомобиле, удалось вынести из огня двух детей — девушку 16 лет и семимесячную девочку. Один из мужчин залез внутрь через разбитое окно, взял ребенка и вернулся обратно. Вслед за этим из горящего дома он вытащил женщину и девочку-подростка. Однако мать закричала, что внутри остались еще дети, и кинулась обратно в окно. После этого произошло обрушение кровли.

Дом удалось потушить только утром. При разборе сгоревших конструкций обнаружены четыре тела — два взрослых, мужчина 45 лет и 40-летняя женщина лежали возле окна, два ребенка, 16-летняя девочка и семилетний мальчик — в спальне.

Органы Следственного комитета начали доследственную проверку. Как отмечается, семья характеризуется как благополучная.