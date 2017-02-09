В подмосковном приюте для животных произошел пожар

В приюте для животных, расположенном на территории садоводства недалеко от подмосковного Королева, произошел пожар. Погибли несколько собак и кошек, люди не пострадали. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает сетевое издание m24.ru.

Часть животных сотрудники приюта успели выпустить из деревянного здания, когда пожар только начался.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Рассматриваются две версии произошедшего — поджог и взрыв газового баллона.

По информации телеканала «360», в сентябре прошлого года более 150 собак и кошек погибли при пожаре в приюте для животных в Кемеровской области. Огонь охватил постройку, где раньше находился коровник, за считанные минуты.