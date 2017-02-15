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Пожар в жилой многоэтажке в Краснодаре ликвидировали

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Пожарные ликвидировали открытое горение в многоэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщает вечером в среду, 15 февраля, пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

«В 22:21 мск ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении. Общая площадь пожара, по данным МЧС, составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Возгорание на мансарде шестиэтажного жилого дома, расположенного на улице Прокофьева, произошло около 17:55 мск. Возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности, в огне, по предварительном данным, погиб один человек.

По распоряжению мэра Краснодара Евгения Первышова были эвакуированы около 200 человек, их временно расселят в гостиницах. В районе введен режим локальной ЧС.

Загоревшийся дом находится в так называемом «Музыкальном районе», и, как и большинство объектов там, относится к категории самостроев. Здание было введено в эксплуатацию в 2010 году по решению суда, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Краснодарского края.

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