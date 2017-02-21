В Москве произошел пожар в общежитии студентов-медиков

В Москве возник пожар в здании общежития академии имени Сеченова. Об этом во вторник, 21 февраля, «Интерфаксу» рассказал источник в экстренных службах.

По его данным, ЧП произошло в 12-этажном доме №7 на 11-й Парковой улице, пожару присвоен второй уровень сложности из пяти, этажи сильно задымлены, начата эвакуация людей. О возгорании по данному адресу сообщается на сайте столичного главка МЧС, там уточнили, что оно произошло на третьем этаже, из здания были выведены 339 человек, огонь распространился на площади 45 квадратных метров.

«5 человек спасено. К сожалению, в результате пожара имеются пострадавшие», — говорится в публикации. Источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что пострадал один человек, «он передан для осмотра медикам».

В МЧС также объяснили, что в 01:03 мск огонь удалось потушить. На месте ЧП работают эксперты ведомства, причина пожара выясняется.

20 февраля было объявлено о полной ликвидации крупного пожара в подмосковных Мытищах. Сообщение о возгорании поступило в воскресенье, 19 февраля в 15:37 мск. На Осташковском шоссе загорелся одноэтажный металлический ангар со складом строительных и отделочных материалов. Возгорание было локализовано в 17:35 мск понедельника на площади 4 тысячи квадратных метров,